Зеркало больше запотевать не будет: два средства, которые помогают лучше всего

В ванной из-за высокой влажности постоянно запотевает зеркало. Оказывается, от этой проблемы можно избавиться довольно довольно быстро. Надо только знать лайфхак, который является простым в применении.

Запотевшие окна создают дискомфорт в ванной, поскольку после того, как мы принимаем душ, косметические процедуры сделать уже достаточно сложно, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Софии Сизовой.

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Блогер рассказала, что от конденсата можно избавиться недорогими способами. Их стоит знать всем, кого раздражают запотевшие зеркала.

Что делать, чтобы окна не запотевали

Для того, чтобы предотвратить запотевание зеркал в ванной можно воспользоваться двумя способами. Первый из них – на основе глицерина, а второй – на основе зубной пасты или пены для бритья.

В первом случае надо смешать 200 миллиграммов воды, 100 миллиграммов уксуса и 0,5 чайной ложки глицерина. Все распылите на стекло и протрите сухой салфеткой из микрофибры. Глицерин создает защитную пленку, которая предотвращает напыление пыли и уменьшает запотевание.

Для второго варианта надо взять немного пасты или пены для бритья и хорошо натрите зеркало до момента, когда на нем не останется никаких разводов. Этот лайфхак поможет, поэтому после принятия душа зеркало не будет запотевать.

Два способа от запотевания окон: смотрите видео

В общем для того, чтобы зеркала не запотевали, обеспечьте в ванной комнате хорошую вентиляцию. Благодаря интенсивному потоку воздуха лишняя влага не будет оседать на поверхности зеркала, а будет выходить в вентиляцию. Для лучшей работы, вентиляционную решетку необходимо чистить.

Вместо зубной пасты и пены для бритья можно использовать еще шампунь. Он тоже поможет уберечь окно от запотевания. В противном случае можно приобрести в магазине бытовой химии специальный спрей.