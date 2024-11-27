Дзеркало більше запотівати не буде: два засоби, які допомагають найкраще

У ванній через високу вологість постійно запотіває дзеркало. Виявляється, цієї проблеми можна позбутися досить доволі швидко. Треба лише знати лайфхак, який є простим у застосуванні.

Запотілі вікна створюють дискомфорт у ванній, оскільки після того, як ми приймаємо душ, косметичні процедури зробити вже досить складно, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Сізової.

Читайте також Подушка вже не буде жовтою: випрати її надзвичайно просто

Блогерка розповіла, що конденсату можна позбутися недорогими способами. Їх варто знати всім, кого дратують запотілі дзеркала.

Що робити, щоб вікна не запотівали

Для того, щоб запобігти запотіванню дзеркал у ванній можна скористатися двома способами. Перший з них – на основі гліцерину, а другий – на основі зубної пасти чи піни для гоління.

У першому випадку треба змішати 200 міліграмів води, 100 міліграмів оцту та 0,5 чайної ложки гліцерину. Все розпиліть на скло та протріть сухою серветкою з мікрофібри. Гліцерин створює захисну плівку, яка запобігає напиленню пила та зменшує запотівання.

Для другого варіанту треба взяти трохи пасти чи піни для гоління та добре натріть дзеркало до моменту, коли на ньому не залишиться жодних розводів. Цей лайфхак допоможе, тож після приймання душу дзеркало не буде запотівати.

Два способи від запотівання вікон: дивіться відео

Загалом для того, щоб дзеркала не запотівали, забезпечте у ванній кімнаті хорошу вентиляцію. Завдяки інтенсивному потоку повітря зайва волога не осідатиме на поверхні дзеркала, а буде виходити у вентиляцію. Для кращої роботи, вентиляційну решітку необхідно чистити.

Замість зубної пасти та піни для гоління можна використовувати ще шампунь. Він теж допоможе вберегти вікно від запотівання. В іншому випадку можна придбати в магазині побутової хімії спеціальний спрей.