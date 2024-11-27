Якщо ви використовуєте подушку кожного дня, тоді вона може забруднитися дуже швидко, повідомляє 24 Канал. А сон на поганій подушці може призводити до поганого почуття, порушення сну, а також алергічних реакцій.

Цікаво Навернете щастя та захист до оселі: потрібно поставити під ліжко одну річ

Як випрати пір'яну подушку у пральній машині

Далеко не завжди є можливість повезти пір'яну подушку у хімчистку, а спати на брудній точно не хочеться. Тоді потрібно шукати способи, як випрати подушку у домашніх умовах. І навіть якщо ви спите на тій, що наповнена пір'ям, її цілком можна випрати, і навіть у машинці.

Втім, потрібно дотримуватися кількох важливих правил:

ніяких відбілювачів;

порошок повинен мати мінімальний запах;

не можна використовувати ополіскувачі.

Якщо ваша подушка невелика, тоді її цілком можна прати у пральній машині автомат. Якщо ж вона не влазить, тоді потрібно розпороти її та розділити вміст у невеликі заздалегідь виготовлені мішечки.

До барабана потрібно помістити великі тенісні м'ячики, або ж маленькі гумові кульки. Це допоможе зберегти форму подушки та позбутися від грудочок у ній. Дуже уважно потрібно підійти до вибору режиму прання – найкраще обрати "ручне прання", або ж "делікатний режим". Якщо ж є спеціальний режим "пухова ковдра", тоді найкраще підійде він. Не забудьте також активувати додаткове полоскання, аби вимити залишки порошку.



Подушки потрібно прати / Фото Pexels

Як висушити пір'яну подушку після прання

Після того, як подушка випереться, вам потрібно зробити наступне:

на підлозі розстеліть рушник чи простирадло;

висипте зверху мокре пір'я та розподіліть його по тканині, або ж викладіть подушку;

накрийте зверху марлею, аби пух не розлітався кімнатою;

залиште на кілька днів, поки подушка не висохне повністю.

Під час сушіння подушку чи мішечки з пухом потрібно періодично збивати, аби там не розвивалася цвіль та не утворювалися грудочки.

Саме регулярне чищення подушок дає можливість підтримати гігієну сну, уникнути алергії та скупчення забруднень всередині наповнювача. Та час від часу фахівці все ж радять віддавати ваші подушки на професійну чистку. Там їм повернуть білосніжність завдяки ультрафіолетовому випромінюванню, яке гарантовано знищить пилових кліщів та шкідливі мікроорганізми.