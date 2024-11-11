Предки були переконані, що всього один інгредієнт з кухні, який ми використовуємо кожного дня, має неймовірні енергетичні властивості, повідомляє 24 Канал. І для того, аби він подіяв, потрібно провести один простий ритуал з ліжком.

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Як захистити дім та притягнути щастя?

За прадавніми віруваннями сіль – це надзвичайно потужний захисник від хвороб, біди та навіть бідності. Окрім того, саме сіль у домі може повернути щастя в родину, якщо вона страждає від постійних проблем та сварок.

Для того, щоб залучити у дім достаток та щастя, потрібно тільки взяти трохи солі, насипати її у мішечок та поставити під ліжко. Ось тільки під час проведення ритуалу потрібно повторювати своє бажання та прагнути усім серцем, аби мрія здійснилася.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Сіль має стояти під ліжком три дні, а після цього її потрібно змити під краном проточною водою. Поки не здійсниться задумане, ритуал потрібно проводити кожного місяця. Ви можете загадати будь-яке бажання: і на гроші, і на родинне щастя, і на здоров'я.



Сіль може захистити оселю / Фото Pexels

До речі, зверніть увагу, що для залучення достатку сіль кладуть у полотняний мішечок, а для захисту від лихого ока – сиплять у блюдечко. Раніше ж люди взагалі розсипали сіль на підлогу під ліжком.

Але також ви можете розвести кілька ложок продукту у склянці з водою та поставити місткість під ліжко чи на тумбочку біля узголів'я. Так склянка з водою начебто може перетягнути на себе усі негативні емоції, і на ранок цю воду потрібно просто змити у раковину чи в унітаз. Після цього склянку потрібно ретельно промити, а потім знову налити свіжу воду й розвести у ній сіль.