Предки были убеждены, что всего один ингредиент из кухни, который мы используем каждый день, имеет невероятные энергетические свойства, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы он подействовал, нужно провести один простой ритуал с кроватью.

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Как защитить дом и притянуть счастье?

По древним верованиям соль – это очень мощный защитник от болезней, беды и даже бедности. Кроме того, именно соль в доме может вернуть счастье в семью, если она страдает от постоянных проблем и ссор.

Для того, чтобы привлечь в дом достаток и счастье, нужно только взять немного соли, насыпать ее в мешочек и поставить под кровать. Вот только во время проведения ритуала нужно повторять свое желание и стремиться всем сердцем, чтобы мечта осуществилась.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Соль должна стоять под кроватью три дня, а после этого ее нужно смыть под краном проточной водой. Пока не осуществится задуманное, ритуал нужно проводить каждый месяц. Вы можете загадать любое желание: и на деньги, и на семейное счастье, и на здоровье.



Соль может защитить дом / Фото Pexels

Кстати, обратите внимание, что для привлечения достатка соль кладут в полотняный мешочек, а для защиты от дурного глаза – сыплют в блюдечко. Раньше же люди вообще рассыпали соль на пол под кроватью.

Но также вы можете развести несколько ложек продукта в стакане с водой и поставить емкость под кровать или на тумбочку у изголовья. Так стакан с водой вроде бы может перетянуть на себя все негативные эмоции, и на утро эту воду нужно просто смыть в раковину или в унитаз. После этого стакан нужно тщательно промыть, а затем снова налить свежую воду и развести в ней соль.