Здоровые жиры – это ненасыщенные жиры, и их действительно нужно потреблять чаще, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Эти жиры обладают противовоспалительными свойствами и могут даже контролировать уровень сахара в крови.

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Авокадо

Если вам нравится маслянистая текстура авокадо, вы можете начать есть его чаще – ведь там содержится немало ненасыщенных жиров. На самом деле авокадо может снижать уровень холестерина и содержит немало клетчатки, которая также чрезвычайно полезна для организма.

Орехи

Для того, чтобы получить еще одну щедрую дозу полезных жиров, стоит время от времени съедать горсть орехов. Их можно добавлять и к десертам, и к основным блюдам – они богаты на сытный белок и полезную клетчатку, и это делает их одними из самых здоровых продуктов, что вы можете есть.



Орехи очень полезны для здоровья / Фото Pexels

Семена льна

Они богаты полиненасыщенными жирами, а также омега-3 жирными кислотами. Найдете вы там также и белки с клетчаткой – а эти два питательных вещества повышают насыщение от еды и уменьшают чувство голода.

Если вы не уверены, как именно есть семена льна, вы можете добавить его к овсянке, йогурта или к тостам.

Оливковое масло

В основном оливковое масло состоит из мононенасыщенных жиров. Кроме того, оно содержит немало антиоксидантов, и вы можете не только использовать его во время приготовления пищи, но и добавлять в салаты как заправку, а также добавлять в соусы и маринад.

Жирная рыба

Разнообразная морская рыба может стать ценным дополнением к вашему рациону, ведь она содержит немало полезных жиров. В частности, вы можете есть больше лосося, сардин, тунца и сельди. Они богаты не только на жиры, но и на железо, калий и цинк, которые являются полезными для здоровья.