Сода может быть полезной в доме, но нужно знать, когда ее можно использовать, а когда лучше этого не делать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Ведь абразивная структура пищевой соды может легко повредить некоторые поверхности.

Интересно Не выбрасывайте использованные чайные пакетики: вот 6 способов их использовать

Стекло и зеркала

Возможно, вам приходилось слышать о различных рецептах домашних средств для мытья окон, которые содержат соду. Вот только пользоваться ими не стоит, ведь это может привести к тому, что на поверхности останутся мелкие царапины.

Со временем они накопятся, и это создаст тусклый, туманный вид, который уменьшает прозрачность и заставляет поверхности выглядеть очень потертыми.

Древесина

Если вы хотите почистить деревянные ложки, или мебель или столешницы, лучше пользоваться специальными средствами, а не пищевой содой. Дело в том, что деревянные предметы содержат особое защитное покрытие, которое сода может удалить. После этого предметы станут уязвимыми к влаге, пятнам, изменению цвета и деформации. Со временем древесина станет тусклой и потертой.



Дерево нельзя чистить содой / Фото Pexels

Алюминиевая посуда

Прилипание пищи к сковородкам и кастрюлям из алюминия может быть чрезвычайно неприятным явлением – особенно в случае, если вы готовите пищу на высокой температуре. И может сложиться впечатление, что сода – это отличный способ избавиться от следов пищи и обезжирить посуду, но это плохая идея. Так вы только начнете окисление, и посуда будет выглядеть изношенной и обесцвеченной очень быстро.

Камень

Если у вас есть столешницы из декоративного камня, например мрамора или гранита, учитывайте то, что чистить его содой ни в коем случае нельзя. Это приведет к лишению камня защитного слоя и его обесцвечиванию.

Нержавеющая сталь

И брызги жира, и общая грязь могут сделать посуду из нержавеющей стали неприятной и тусклой. Но чистить ее содой нельзя, ведь уже после одной чистки сталь потеряет свой блеск и привлекательный вид.