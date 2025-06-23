Рис – это очень вкусная крупа, из которой можно приготовить немало блюд. Впрочем, для многих людей станет сюрпризом, что он полезен не только в кулинарии, но и может решить несколько бытовых проблем, сообщает 24 Канал.

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Зачем ставить рис в шкаф?

Возможно, вам приходилось сталкиваться с проблемой затхлого запаха в шкафу. Из-за него все вещи приобретают неприятный аромат, и избавиться от него помогает только повторная стирка одежды.

К счастью, исправить эту проблему реально и достаточно просто – и для этого совсем не нужно тратить деньги на недешевые магазинные средства. Все, что нужно – это стакан риса.

Дело в том, что этот продукт – это не только популярный и вкусный гарнир, но и сорбент, что может впитать все неприятные ароматы. Все, что нужно сделать, это насыпать риса в стакан и поставить его на полку – и вы уже совсем скоро заметите, что запах из шкафа исчезает.



Рис может впитывать влагу / Фото Pexels

По желанию к рису можно добавить еще несколько капель эфирного масла – лучше всего будут работать запахи эвкалипта, мяты, лаванды или цитрусовых. Рис будет действовать в течение 3 – 4 недель, и время от времени крупу уже нужно заменять на свежую.

Кстати, рис полезен не только тем, что забирает влагу и запах из вашего шкафа; на самом деле он имеет еще целый ряд преимуществ:

борьба с молью – сочетание эфирного масла с рисом будет держать моль и других вредителей на расстоянии от вашей одежды. А о других способах борьбы с молью мы уже рассказывали ранее;

– сочетание эфирного масла с рисом будет держать моль и других вредителей на расстоянии от вашей одежды. А о других способах борьбы с молью мы уже рассказывали ранее; ароматизация одежды. Вы не только избавитесь от затхлого запаха, но и придадите одежде приятный аромат эфирного масла.

Но если вы не хотите использовать рис для борьбы с влажностью и затхлым запахом, вы можете воспользоваться и другими средствами. Особенно эффективными считаются следующие:

пищевая сода или соль;

водка – нужно добавить ее в пульверизатор в равных количествах с водой и обработать полки;

ватные шарики с духами;

кофейная гуща.

К слову, кофейную гущу можно использовать не только для удаления неприятного запаха. Ранее мы уже рассказывали, как можно использовать кофейную гущу в хозяйстве, поэтому не выбрасывайте ее.