Кофейная гуща способна обеспечить растения полезными веществами, улучшает структуру почвы и даже отпугивает вредителей, пишет 24 Канал. А еще кофейную гущу можно использовать дома.

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Нейтрализация запахов

Гуща от кофе является натуральным дезодорантом для холодильника. Влажный кофе надо разложить на противне для выпекания, чтобы она высушилась. Тогда ее надо пересыпать в емкость и положить в холодильник. Гуща поможет поглотить неприятные запахи. Заменять на новую гущу нужно раз в несколько недель.

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Скраб для тела

Если у вас остается после утреннего кофе гуща, или вы нашли просроченный кофе – не выбрасывайте, поскольку ее можно использовать как скраб для тела. Нужно смешать гущу с морской солью и добавить немного кокосового масла. Систематическое использование скраба способно убрать целлюлит и избавиться от апельсиновой корки.



Кофейную гущу можно использовать как скраб / Фото Pexels

Улучшение почвы

Кофейная гуща способна улучшить почву. Рассыпьте ее вокруг растений, чтобы уберечь их от вредителей и сорняков. Гуща способствует развитию полезных микроорганизмов, поэтому хорошо влияет на структуру почвы и дренажные свойства.

Подкормка орхидей

Очень полезной является кофейная гуща для орхидей, поскольку содержит фосфор, азот и калий. Питательные вещества влияют на обильное цветение и хороший рост. Для приготовления удобрения, гущу нужно смешать с 2 литрами воды, и оставить на 2 дня в прохладном месте. Тогда раствор надо процедить и полученной жидкостью поливать растения. Летом такое удобрение следует использовать каждые 7 дней.

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Устранение плохого запаха с рук

Во время работы с рыбой, луком или чесноком, на руках остается неприятный запах. Чтобы избавиться от него, надо смочить руки и потереть кофейной гущей.