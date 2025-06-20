Часто комары летом вообще не дают покоя. И если вы не хотите вернуться из похода или шашлыка полностью обкусанными, стоит заранее запастись средствами, что будут держать их на расстоянии. А как их приготовить дома из того, что есть под рукой, рассказывает 24 Канал.

Интересно Избавиться от мух дома очень просто: их отпугивает только один запах

Лимон и гвоздика

Комары не переносят аромата гвоздики, ведь эти пряности дезориентируют их в пространстве, и они уже не чувствуют человеческого запаха. И для того, чтобы отпугнуть насекомых, нужно будет использовать всего 5 граммов специи и залить гвоздику стаканом воды. Доведите смесь до кипения и проварите еще 15 минут, а потом нанесите на кожу распылителем.

В комнате избавиться от комаров можно с помощью гвоздики и лимона – запах цитрусовых комарам так же не нравится. Нужно разрезать лимон и воткнуть в его половинку примерно 5 – 8 бутонов сухой гвоздики.



Гвоздика помогает защититься от комаров / Фото Pexels

Полынь, базилик, мята и лаванда мята и лаванда

Эти насекомые терпеть не могут запаха многих ароматных трав, что людям кажутся достаточно привлекательными. И дом можно защитить от комаров, просто посадив эти растения под окнами, или поставив горшки с ними на подоконник. В доме можно разложить веточки полыни или взять ее с собой, если вы отдыхаете на природе.

А вот из базилика еще можно сделать спрей – 20 граммов свежих листьев залейте 200 миллилитрами кипятка и добавьте 15 капель эфирного масла гвоздики или эвкалипта. Смесь нужно перемешать, процедить и залить во флакон с распылителем.

Лавровый лист

Обычная специя с кухни может стать спасением от комаров – просто подожгите лавровый лист и, пока он тлеет, окурите им помещение. Пока запах будет держаться, в доме исчезнут не только комары, но и мухи. А вот на людей жженый лавр не влияет негативно, и к тому же он имеет красивый запах.

Кстати, дома вред наносить могут не только комары, но и пылевые клещи – а как избавиться от них, мы уже рассказывали ранее.

Что делать, если покусали комары?

Иногда случается так, что уберечься от комариных укусов не получается. И если их немало, места, что начинают чесаться, советуют смазать кефиром. Очень хорошо помогает также от боли листья мяты, подорожника и черемухи.

Можно приложить к месту укуса разрезанную головку репчатого лука. А еще одно невероятное народное средство – это пищевая сода, ведь она может быстро нейтрализовать комариные укусы. Нужно развести соду с водой, смочить раствором ватный диск и приложить к укусу.