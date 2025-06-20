Кавова гуща здатна забезпечити рослини корисними речовинами, покращує структуру ґрунту та навіть відлякує шкідників, пише 24 Канал. А ще кавову гущу можна використовувати вдома.

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Нейтралізація запахів

Гуща від кави є натуральним дезодорантом для холодильника. Вологу каву треба розкласти на деку для випікання, щоб вона висушилась. Тоді її треба пересипати в ємність та покласти в холодильник. Гуща допоможе поглинути неприємні запахи. Замінювати на нову гущу потрібно раз на кілька тижнів.

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Скраб для тіла

Якщо у вас залишається після ранкової кави гуща, або ж ви знайшли протерміновану каву – не викидайте, оскільки її можна використати як скраб для тіла. Потрібно змішати гущу з морською сіллю та додати трішки кокосової олії. Систематичне використання скрабу здатне прибрати целюліт й позбутися від апельсинової шкірки.



Кавову гущу можна використовувати як скраб / Фото Pexels

Покращення ґрунту

Кавова гуща здатна покращити ґрунт. Розсипте її навколо рослин, щоб вберегти їх від шкідників та бур’янів. Гуща сприяє розвитку корисних мікроорганізмів, тому добре впливає на структуру ґрунту та дренажні властивості.

Підживлення орхідей

Дуже корисною є кавова гуща для орхідей, оскільки містить фосфор, азот та калій. Поживні речовини впливають на рясне цвітіння та гарний ріст. Для приготування добрива, гущу потрібно змішати з 2 літрами води, та залишити на 2 дні в прохолодному місці. Тоді розчин треба процідити й отриманою рідиною поливати рослини. Влітку таке добриво варто використовувати кожних 7 днів.

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Усунення поганого запаху з рук

Під час роботи з рибою, цибулею чи часником, на руках залишається неприємний запах. Щоб позбутися від нього, треба змочити руки й потерти кавовою гущею.