Орхидея будет цвести обильно и непрерывно: вот основные вещи, которые с ней нужно делать
Многие люди боятся заводить у себя дома орхидеи из-за того, что эти растения вроде бы очень прихотливы в уходе. Но всего несколько простых советов помогут вам вырастить самые красивые цветы на своем подоконнике.
Когда говорится о различных комнатных цветах, орхидеи - это, бесспорно, королевы: они демонстрируют изящество, с которым мало что может сравниться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
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Почему орхидеи так легко убить?
Вам уж точно приходилось слышать о том, что орхидеи чрезвычайно чувствительны к чрезмерному поливу и нестабильным температурам. Кроме того, они нуждаются в конкретной влажности и правильной циркуляции воздуха, чтобы по-настоящему процветать. Важно еще и подобрать правильный горшок, который позволяет воде легко стекать. И все эти особенности, конечно, отпугивают многих садоводов.
И, возможно, вы думали когда-то, что ваша орхидея умирает, хотя на самом деле это не так – часто люди не понимают, что орхидеи проходят период покоя после цветения, и поэтому они иногда могут казаться нездоровыми, но на самом деле просто отдыхают.
Орхидеи – достаточно прихотливые растения / Фото Pexels
Как сохранить орхидею живой и заставить ее цвести?
Всего несколько простых изменений в вашем уходе за этим прихотливым растением могут изменить практически все – в том числе и защитить цветы от преждевременной смерти.
- Начните с правильного грунта. Для регулярного цветения орхидеи ее нужно посадить в соответствующий грунт – и это не обычная смесь для горшков. Для орхидей нужна специальная смесь, которую можно купить в специализированных магазинах – в ней вы найдете кору, перлит, кокосовая шелуха и мох сфагнум.
- Поместите почву в идеальный горшок. Горшок для орхидеи должен иметь хороший дренаж, ведь орхидеи не любят сидеть в стоячей воде. Кроме того, нужно выбрать такой, что будет немного больше корневой системы растения, но не слишком большой – это может привести к проблемам с удержанием воды.
- Поливайте по графику. Возможно, вам уже хочется быстрее увидеть, как орхидея цветет, и не поддавайтесь соблазну поливать ее чрезмерно. Придерживайтесь расписания и вносите воду каждые 10 дней, позволяя почве просохнуть между поливами.
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Что делать, чтобы оживить орхидею?
Если вам кажется, что ваша орхидея медленно умирает, еще не все потеряно. Сначала оцените ее состояние: посмотрите на корни и листья на наличие каких-либо признаков болезней. Орхидеи достаточно чувствительны к вирусным, грибковым и бактериальным заболеваниям.
Убедитесь, что во время работы с орхидеей все ваши инструменты чистые и изолируйте ее, если нужно. После этого нужно удалить все мертвые и больные участки. Если есть надрезы, нужно обработать их фунгицидом.