Орхідея буде цвісти рясно і безперервно: ось основні речі, які з нею потрібно робити

Чимало людей бояться заводити в себе вдома орхідеї через те, що ці рослини начебто дуже вибагливі у догляді. Але всього кілька простих порад допоможуть вам виростити найкрасивіші квіти на своєму підвіконні.

Коли мовиться про різні кімнатні квіти, орхідеї - це, безперечно, королеви: вони демонструють витонченість, з якою мало що може зрівнятися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Чому орхідеї так легко вбити?

Вам вже точно доводилося чути про те, що орхідеї надзвичайно чутливі до надмірного поливу та нестабільних температур. Окрім того, вони потребують конкретної вологості та правильної циркуляції повітря, аби по-справжньому процвітати. Важливо ще й підібрати правильний горщик, який дозволяє воді легко стікати. І всі ці особливості, звісно, відлякують багатьох садівників.

І, можливо, ви думали колись, що ваша орхідея помирає, хоча насправді це не так – часто люди не розуміють, що орхідеї проходять період спокою після цвітіння, і через це вони іноді можуть здаватися нездоровими, але насправді просто відпочивають.



Орхідеї – досить вибагливі рослини / Фото Pexels

Як зберегти орхідею живою та змусити її цвісти?

Всього кілька простих змін у вашому догляді за цією вибагливою рослиною можуть змінити практично все – зокрема і захистити квіти від передчасної смерті.

Почніть з правильного ґрунту . Для регулярного цвітіння орхідеї її потрібно посадити у відповідний ґрунт – і це не звичайна суміш для горщиків. Для орхідей потрібна спеціальна суміш, яку можна купити у спеціалізованих магазинах – у ній ви знайдете кору, перліт, кокосове лушпиння та мох сфагнум.

. Для регулярного цвітіння орхідеї її потрібно посадити у відповідний ґрунт – і це не звичайна суміш для горщиків. Для орхідей потрібна спеціальна суміш, яку можна купити у спеціалізованих магазинах – у ній ви знайдете кору, перліт, кокосове лушпиння та мох сфагнум. Помістіть ґрунт в ідеальний горщик . Горщик для орхідеї повинен мати хороший дренаж, адже орхідеї не люблять сидіти у стоячій воді. Окрім того, потрібно обрати такий, що буде трохи більшим за кореневу систему рослини, але не надто великий – це може призвести до проблем з утриманням води.

. Горщик для орхідеї повинен мати хороший дренаж, адже орхідеї не люблять сидіти у стоячій воді. Окрім того, потрібно обрати такий, що буде трохи більшим за кореневу систему рослини, але не надто великий – це може призвести до проблем з утриманням води. Поливайте за графіком. Можливо, вам вже хочеться швидше побачити, як орхідея цвіте, та не піддавайтеся спокусі поливати її надмірно. Дотримуйтеся розкладу та вносьте воду кожні 10 днів, дозволяючи ґрунту просохнути між поливами.

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Що робити, щоб оживити орхідею?

Якщо вам здається, що ваша орхідея повільно помирає, ще не все втрачено. Спершу оцініть її стан: подивіться на коріння та листя на наявність будь-яких ознак хвороб. Орхідеї досить чутливі до вірусних, грибкових та бактеріальних захворювань.

Переконайтеся, що під час роботи з орхідеєю усі ваші інструменти чисті та ізолюйте її, якщо потрібно. Після цього потрібно видалити усі мертві та хворі ділянки. Якщо є надрізи, потрібно обробити їх фунгіцидом.