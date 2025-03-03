Якщо ви звикли викидати яєчну шкаралупу, на початку весни від цього краще відмовитися, повідомляє 24 Канал. Виявляється, те, що ви вважали сміттям, може стати цінним добривом для вашого городу.

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Як можна використати яєчну шкаралупу

З яєчної шкаралупи, яка в надлишку є вдома, можна зробити власний розчин кальцію для підживлення ваших рослин – і городніх, і кімнатних. Зважайте, що кальцій – це одна з трьох основних поживних речовин, що потрібні рослині для росту коренів, стійкості проти хвороб, толерантності до стресу тощо.

Приготувати таке підживлення на диво просто – спершу потрібно запекти яєчну шкаралупу за температури 180 градусів, після цього трохи охолодити її та скласти у великий пакет.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Після цього потрібно взяти качалку та подрібнити нею усю шкаралупу. Намагайтеся досягти дрібних шматочків – що вони будуть менші, то краще. Тоді засипте її у місткість та додайте оцту – ви помітите, що на поверхні почнуть утворюватися бульбашки через реакцію оцту та кальцію. Коли вона закінчиться, потрібно нещільно закрити банку марлею.

Розчину потрібно настоятися протягом двох тижнів, а після цього можна застосовувати його, як ґрунтовий дренаж. Рослинна підкормка ідеально підійде для контейнерного садівництва, кімнатних рослин та городу – будь-де, де земля потребує кальцію.



Яєчну шкаралупу можна використовувати на городі / Фото Pexels

Які ще відходи використати в саду?

Насправді яєчна шкаралупа – це не єдине сміття, яке варто приберегти для городу. Виявляється, чимало речей, які ви бездумно відправляєте в смітник, містять корисні елементи, що принесуть чимало користі вашим рослинам.