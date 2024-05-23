Что делать, чтобы пионы обильно цвели: об этом секрете садоводов знают не все

Пион - это почти королева сада, и многие садоводы высаживают эти растения у себя на участке. Но несмотря на то, что они имеют достаточно привлекательные листья, больше всего интересует дачников именно цветение.

Пионы – это пышные и красивые, но достаточно требовательные цветы, которые нуждаются в правильном уходе. Поэтому для того, чтобы они обильно цвели каждый год, нужно знать несколько важных секретов.

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Чем подкармливать пионы весной

Если растение было посажено в хорошую почву, первые два года пионы еще не нуждаются в подкормке. В это время они только увеличивают корневую систему, поэтому первую подкормку садоводы советуют проводить ранней весной – еще по так называемой "ледяной корочке". Под каждый куст тогда вносят по 20 граммов мочевины, ведь она впитается в почву вместе с талой водой.

После того, как снег уже растаял, с профилактической целью почву также проливают раствором марганцовки – вам понадобится всего 2 грамма на ведро воды. Так вы не только обезопасите цветы от грибковых заболеваний, но и обеспечите для них лучший рост побегов и корней.

После того же, как появятся молодые побеги, их нужно обработать 1% раствором бордоской жидкости.



Пионы нужно подпитывать весной / Фото Pexels

Вторую подкормку нужно провести в период бутонизации растения – примерно за две недели до цветения подкормите пионы раствором настоя коровяка в пропорции 1:10. Также можно добавить 20 граммов сульфата калия и 40 граммов суперфосфата.

Не чаще, чем раз в месяц можно вносить и внекорневую подкормку – для этого используют минеральные удобрения, которые разводят согласно инструкции; также можно взять и раствор мочевины – 20 граммов, а также таблетку удобрения с микроэлементами. Эти вещества нужно развести в 10 литрах воды. Смесь используют для того, чтобы опрыскать растения или полить их из лейки через мелкое сито.

Впрочем, учитывайте то, что внекорневую подкормку желательно проводить вечером или в пасмурную погоду, чтобы не навредить растениям.

Как часто нужно поливать пионы для обильного цветения

Если весной нет сильных дождей, а также в тот период, когда растение активно растет, пионам нужен регулярный и частый полив. У пионов есть всасывающие корешки, которые страдают из-за недостаточного количества влаги. Но они расположены не в стеблях, а на некотором количестве от них.

И зона всасывания у молодых пионов расположена на расстоянии примерно 20 – 25 сантиметров от центра куста, а у взрослых – за 40 сантиметров.

Пионы нужно поливать раз в 7 – 10 дней из расчета 1 – 2 ведра на взрослое растение.