Жесткие полотенца моментально станут мягкими: нужно 2 ингредиента

После частой стирки полотенца теряют мягкость. Это происходит из-за того, что вы стираете их с кондиционером для белья. Жесткие полотенца можно снова сделать мягкими с помощью всего двух ингредиентов.

Если полотенца неправильно стирать, то они становятся неприятными на ощупь, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, выбрасывать такие полотенца не надо. Есть эффективный способ, который поможет их восстановить.

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Большинство людей добавляют кондиционер для белья во время стирки полотенец, впрочем это является существенной ошибкой. Жидкий кондиционер оставляет на волокнах полотенца скользкое покрытие, делая их менее впитывающими. Средство покрывает полотенца тонким восковым слоем, который стиральная машина не может смыть должным образом.

Как восстановить мягкость полотенец

Чтобы полотенца снова стали мягкими, нужно использовать пищевую соду и уксус. Его кислота нейтрализует все отложения мыльных моющих средств, которые делают полотенца грубыми. Пищевая сода расщепляет на полотенцах любые жирные остатки, а еще она способна растворить любое мыло, которое не смог удалить уксус.



Мягкость полотенец можно легко восстановить / Фото Pexels

Сначала нужно поместить полотенца в стиральную машину и налить немного уксуса туда, где вы заливаете кондиционер для белья. После окончания стирки, в отсек для моющего средства добавьте пищевую соду и поставьте на другую стирку. После двух стирок повесьте полотенца сушиться или высушите их в сушилке при низкой температуре.

Уже после того, как они полностью высохнут, сможете увидеть, что полотенца снова стали мягкими и пушистыми, поэтому вам даже не придется использовать химическое средство, чтобы избавиться от жесткости. Сода и уксус – натуральные ингредиенты, которые быстро справятся с проблемой.