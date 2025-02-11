Жорсткі рушники вмить стануть м'якими: потрібно 2 інгредієнти

Після частого прання рушники втрачають м’якість. Це стається через те, що ви перете їх з кондиціонером для білизни. Жорсткі рушники можна знову зробити м’якими за допомогою лише двох інгредієнтів.

Якщо рушники неправильно прати, то вони стають неприємними на дотик, пише 24 Канал з посиланням на Express. Втім, викидати такі рушники не треба. Є ефективний спосіб, який допоможе їх відновити.

Читайте також Чому одяг у шафі цвіте: розумні лайфхаки, які позбавлять від проблеми

Більшість людей додають кондиціонер для білизни під час прання рушників, втім це є суттєвою помилкою. Рідкий кондиціонер залишає на волокнах рушника слизьке покриття, роблячи їх менш поглинаючими. Засіб покриває рушники тонким восковим шаром, який пральна машина не може змити належним чином.

Як відновити м’якість рушників

Щоб рушники знову стали м’якими, потрібно використовувати харчову соду та оцет. Його кислота нейтралізує усі відкладення мильних миючих засобів, які роблять рушники грубими. Харчова сода розщеплює на рушниках будь-які жирні залишки, а ще вона здатна розчинити будь-яке мило, яке не зміг видалити оцет.



М'якість рушників можна легко відновити / Фото Pexels

Спочатку потрібно помістити рушники в пральну машину й налити трохи оцту туди, де ви заливаєте кондиціонер для білизни. Після закінчення прання, у відсік для мийного засобу додайте харчову соду й поставте на інше прання. Після двох прань повісьте рушники сушитися чи висушіть їх в сушарці за низької температури.

Вже після того, як вони повністю висохнуть, зможете побачити, що рушники знову стали м’якими й пухнастими, тож вам навіть не доведеться використовувати хімічний засіб, щоб позбутися жорсткості. Сода та оцет – натуральні інгредієнти, які швидко впораються з проблемою.