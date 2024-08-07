5-минутная работа раз в неделю: помидоры вырастут вдвое больше

Начало августа – это пик сезона помидоров, и если вы хотите собрать как можно больше плодов с одного куста, тогда вы не должны забывать об уходе за ними даже тогда, когда увидели, что томаты начали краснеть.

Нет ничего вкуснее сочных домашних помидоров, и это растение может в течение сезона дать действительно немало плодов. Именно поэтому оно является отличным выбором для начинающих. Но это не значит, что помидоры не требуют регулярного ухода для процветания.

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Всего одна важная работа, которую нужно выполнять раз в неделю, может помочь вашим помидорам расти быстрее и лучше.

Как ухаживать за помидорами в августе?

Если вы спрашиваете себя, что нужно делать, когда помидоры уже цветут и дают плоды, тогда ответ прост: прищипывание боковых побегов в нижней части помидора. Так вы сможете выполнить одну важную задачу: обеспечить рост растения вверх, а не в стороны.

Поэтому благодаря прищипыванию растение может направить свою энергию на то, чтобы вырасти высокой и развить немало плодов, а не тратить силы на ненужные ветви и листья. Если же вы не будете удалять боковые побеги, они образуют много длинных тонких стеблей, на которых все равно не будет помидоров.

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Кроме того, прищипывание побегов полезно и по еще одной причине: оно способствует проникновению света и воздуха, чтобы растение быстрее росло, а плоды активно созревали. Также вам стоит проверять кусты на наличие боковых побегов каждый раз, когда вы их поливаете.



Помидоры нужно прищипывать / Фото Pexels

Эта одна простая работа, которая не займет больше, чем 5 минут, может приумножить ваш урожай и обеспечить вас и семью большими, сочными плодами.