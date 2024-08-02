Многих людей беспокоит вопрос: как можно быстро и легко избавиться от мышей. Обычно грызуны не уходят легко с облюбованной территории, но всего один метод заставит их бежать.

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Как избавиться от мышей в доме

Некоторые хозяева используют один интересный метод, для которого нужен молотый черный перец. Как известно, эта специя имеет сильный и резкий запах, и мыши его вообще не переносят.

Поэтому вот что вам нужно сделать: обильно рассыпьте черный молотый перец в месте, где живут мыши. Когда животные будут дышать, они почувствуют резкий запах и поймут, что нужно бежать. Помочь в этой непростой борьбе вам может и лавровый лист. Сам по себе он нравится грызунам, и мыши могут охотно его съесть.

Но потом их ожидает сюрприз: от поедания листьев в их организме начнет образовываться специальное вещество, которое является очень токсичным для мышей.

И если вам известно, где именно поселились грызуны, тогда вам нужно заложить дыры специальным пенопластом и металлическими решетками. Так мыши не проникнут в дом снова.



От мышей можно легко избавиться / Фото Pexels

Какие запахи не любят мыши

Очень страшный для мышей запах нашатырного спирта: он отпугивает их из-за своей резкости. Для того, чтобы избавиться от грызунов максимально действенно, вам нужно растворить 2 стакана спирта в стакане воды. Также вы можете добавить в раствор несколько ложек порошка для стирки. В использовании метода нужно все же быть осторожными и расставлять средство только в местах, которые недоступны для детей и домашних животных.

Не понравится грызунам и аромат мяты. Поэтому вы можете воспользоваться эссенцией этого растения для того, чтобы эффективно повлиять на грызунов. Все, что вам нужно сделать – это вымочить несколько ватных шариков в эссенции и разложить по периметру дома.