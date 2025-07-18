Когда зеркало трескается или разбивается, держать его в доме и в дальнейшем опасно: оно якобы может пропустить в дом негатив и навлечь проблемы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Revolta. Но перед тем, как выбросить его, нужно провести простой ритуал.

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Как выбросить зеркало правильно?

Еще один случай, когда от зеркала нужно избавиться – это если вы заехали в новую квартиру. Зеркала, принадлежавшие предыдущим владельцам, могут передать вам их проблемы, поэтому лучше заменить их на новые. Но делать это нужно осторожно.

Предки верили, что каждый человек должен иметь свое зеркало, делиться которым нельзя – это может привести к сглазу. К слову, особое значение также имеет и форма зеркала – квадрат, овал и круг символизируют стихии Земли и Воды, прямоугольная – Огонь, Воздух и Воду, треугольник – Землю и Огонь, а зеркало в форме арки – Воду.



Зеркало нужно выбрасывать по правилам / Фото Pexels

Итак, вот что нужно сделать перед тем, как выбросить зеркало:

оберните его в черную ткань, осторожно вынесите на улицу и поставьте. Сверху посыпьте солью – так вы заберете из него свою энергетику;

для того, чтобы смыть с предмета информацию, его также можно поместить под струю воды, а уже тогда вынести на улицу;

перед тем, как выбросить зеркало в мусорный бак, нужно провести церемонию с церковной свечой и святой водой, перекреститься. Про себя поблагодарить зеркало за службу.

Если вы сомневаетесь, стоит ли вообще выбрасывать зеркало в мусорник, можно закопать его в глубокую яму в малолюдном месте. Когда же относите зеркало на свалку, делать это нужно осторожно, чтобы не привлечь внимание соседей и родственников.

К слову, ранее мы уже рассказывали о неожиданные вещи, которые нельзя выбрасывать в мусорник.