Чимало людей турбує питання: як можна швидко та легко позбутися мишей. Зазвичай гризуни не йдуть легко з уподобаної території, але всього один метод змусить їх тікати.

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Як позбутися мишей у домі

Деякі господарі використовують один цікавий метод, для якого потрібний мелений чорний перець. Як відомо, ця спеція має сильний і різкий запах, і миші його взагалі не переносять.

Тож ось що вам потрібно зробити: рясно розсипте чорний мелений перець у місці, де живуть миші. Коли тварини дихатимуть, вони відчують різкий запах і зрозуміють, що потрібно тікати. Допомогти у цій непростій боротьбі вам може й лавровий лист. Сам по собі він подобається гризунам, і миші можуть залюбки його з'їсти.

Але потім на них очікує сюрприз: від поїдання листя в їхньому організмі почне утворюватися спеціальна речовина, яка є дуже токсичною для мишей.

І якщо вам відомо, де саме поселилися гризуни, тоді вам потрібно закласти дірки спеціальним пінопластом та металевими решітками. Так миші не проникнуть у дім знову.



Мишей можна легко позбутися / Фото Pexels

Які запахи не люблять миші

Надзвичайно страшний для мишей запах нашатирного спирту: він відлякує їх через свою різкість. Для того, щоб позбутися гризунів максимально дієво, вам потрібно розчинити 2 склянки спирту у склянці води. Також ви можете додати у розчин кілька ложок порошку для прання. У використанні методу потрібно все ж бути обережними та розставляти засіб тільки у місцях, які недоступні для дітей та домашніх тварин.

Не сподобається гризунам і аромат м'яти. Тож ви можете скористатися есенцією цієї рослини для того, щоб ефективно вплинути на гризунів. Все, що вам потрібно зробити – це вимочити кілька ватних кульок в есенції та розкласти по периметру дому.