Іноді може здатися, що вибір найдешевших товарів з усіх, що можна знайти в магазині – це найкраща стратегія з економії, проте це може бути не так. Є кілька інших способів, які допоможуть непогано заощадити.

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Складайте список

Це – перше правило під час будь-якої покупки продуктів. Втім, дуже часто його ігнорують, і зрештою це призводить до того, що ви купуєте речі, які насправді вам не потрібні. Список натомість допоможе вам залишатися у межах своїх фінансових можливостей та потреб.

Спершу проаналізуйте, що у вас є вдома

Швидкий огляд комори, холодильника чи морозилки допоможе вам скласти свій список, а також дасть змогу уникнути покупки надмірної кількості продуктів. Головне – не піддавайтеся бажанню купити товар, якщо у вас вже є схожий вдома на полиці.

Зменште харчові відходи

Чи повністю ви використовуєте ті продукти, які купуєте? Можливо, потрібно переглянути способи зберігання круп, аби не доводилося викидати їх через те, що там завелися жучки? Чи, можливо, ви викидаєте фрукти через те, що вони гниють, а хліб, коли він передчасно пліснявіє?

Усунення цих факторів допоможе рідше купувати продукти та витрачати на харчування менше грошей.



Використовуйте продукти максимально / Фото Pexels

Перевіряйте акції

Покупка продуктів по акції може бути надзвичайно зручною, адже так ви можете заощадити трохи грошей. Та тут потрібно бути обережними й не вдатися до крайнощів: якщо на товар діє акція, але він вам насправді зараз не потрібний, купувати його все ж не варто.

Купуйте товари гуртом

Якщо є товари, які ви споживаєте у досить великій кількості, тоді, можливо, має сенс розглянути варіант гуртових закупівель. Наприклад, так можна зекономити на каві, борошні та деяких крупах, а також на консервованих продуктах. Головне – не купувати у великій кількості їжу, яка може швидко зіпсуватися.