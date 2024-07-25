Іноді під час вирощування огірків можете зіштовхнутися з такою проблемою: на кущах з'являється цвіт, але він не перетворюється у зав'язь. Може здатися, що урожай вже втрачений, проте розв'язати проблему можна простіше, ніж ви думаєте.
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Чому не зав'язуються огірки
Більшість причин, чому квіти огірків не перетворюються в зав'язь та плоди, можна об'єднати в три основні групи.
- Неправильний вибір насіння;
- Невідповідні умови вирощування;
- Неграмотна посадка та догляд.
Зазвичай садівники зіштовхуються із проблемами з огірками через незнання. Тож для того, аби все ж побачити урожай, потрібно виправити помилки. І перше, що потрібно зробити – це переконатися, що ви обрали правильний сорт огірків.
Наприклад, якщо ви обрали бджолозапильні сорти, через несприятливу погоду може з'явитися ситуація, коли цвіту багато, а зав'язі – мало. Також потрібно подбати про доступ бджіл до теплиці, якщо ви висаджуєте такі огірки саме там.
Огірки потрібно правильно вирощувати / Фото Pexels
Які є основні помилки у вирощування
Огірки – це досить примхлива у догляді культура. Вони потребують не тільки тепла й сонця, але й досить високої вологості повітря. Також огірки не переносять посухи та дуже люблять добрива. Тож якщо умови вирощування їм не сподобаються, це може призвести до того, що зав'язі буде зовсім небагато.
Отож, ось кілька основних причин, чому зав'язі мало:
- висока температура та спека – огірки починають скидати зав'язь;
- дуже низька температура – рослини не формують бутони та скидають квіти;
- надто густа посадка – рослини затіняють одна одну та їм не вистачає поживних речовин;
- недостатнє підживлення та поливу – зав'язь жовтішає та опадає;
- надмірна вологість – підвищується ризик ураження зав'язі гниллю;
- полив холодною водою.