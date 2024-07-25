Іноді під час вирощування огірків можете зіштовхнутися з такою проблемою: на кущах з'являється цвіт, але він не перетворюється у зав'язь. Може здатися, що урожай вже втрачений, проте розв'язати проблему можна простіше, ніж ви думаєте.

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Чому не зав'язуються огірки

Більшість причин, чому квіти огірків не перетворюються в зав'язь та плоди, можна об'єднати в три основні групи.

Неправильний вибір насіння;

Невідповідні умови вирощування;

Неграмотна посадка та догляд.

Зазвичай садівники зіштовхуються із проблемами з огірками через незнання. Тож для того, аби все ж побачити урожай, потрібно виправити помилки. І перше, що потрібно зробити – це переконатися, що ви обрали правильний сорт огірків.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Наприклад, якщо ви обрали бджолозапильні сорти, через несприятливу погоду може з'явитися ситуація, коли цвіту багато, а зав'язі – мало. Також потрібно подбати про доступ бджіл до теплиці, якщо ви висаджуєте такі огірки саме там.



Огірки потрібно правильно вирощувати / Фото Pexels

Які є основні помилки у вирощування

Огірки – це досить примхлива у догляді культура. Вони потребують не тільки тепла й сонця, але й досить високої вологості повітря. Також огірки не переносять посухи та дуже люблять добрива. Тож якщо умови вирощування їм не сподобаються, це може призвести до того, що зав'язі буде зовсім небагато.

Отож, ось кілька основних причин, чому зав'язі мало: