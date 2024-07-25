Иногда при выращивании огурцов можете столкнуться с такой проблемой: на кустах появляется цвет, но он не превращается в завязь. Может показаться, что урожай уже потерян, однако решить проблему можно проще, чем вы думаете.
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Почему не завязываются огурцы
Большинство причин, почему цветы огурцов не превращаются в завязь и плоды, можно объединить в три основные группы.
- Неправильный выбор семян;
- Неподходящие условия выращивания;
- Неграмотная посадка и уход.
Обычно садоводы сталкиваются с проблемами с огурцами по незнанию. Поэтому для того, чтобы все же увидеть урожай, нужно исправить ошибки. И первое, что нужно сделать – это убедиться, что вы выбрали правильный сорт огурцов.
Например, если вы выбрали пчелоопыляемые сорта, из-за неблагоприятной погоды может появиться ситуация, когда цвета много, а завязи – мало. Также нужно позаботиться о доступе пчел к теплице, если вы высаживаете такие огурцы именно там.
Огурцы нужно правильно выращивать / Фото Pexels
Какие есть основные ошибки в выращивании
Огурцы – это довольно капризная в уходе культура. Они нуждаются не только в тепле и солнце, но и достаточно высокой влажности воздуха. Также огурцы не переносят засухи и очень любят удобрения. Поэтому если условия выращивания им не понравятся, это может привести к тому, что завязи будет совсем немного.
Итак, вот несколько основных причин, почему завязи мало:
- высокая температура и жара – огурцы начинают сбрасывать завязь;
- очень низкая температура – растения не формируют бутоны и сбрасывают цветы;
- слишком густая посадка – растения затеняют друг друга и им не хватает питательных веществ;
- недостаточная подкормка и полив – завязь желтеет и опадает;
- чрезмерная влажность – повышается риск поражения завязи гнилью;
- полив холодной водой.