Иногда при выращивании огурцов можете столкнуться с такой проблемой: на кустах появляется цвет, но он не превращается в завязь. Может показаться, что урожай уже потерян, однако решить проблему можно проще, чем вы думаете.

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Почему не завязываются огурцы

Большинство причин, почему цветы огурцов не превращаются в завязь и плоды, можно объединить в три основные группы.

  • Неправильный выбор семян;
  • Неподходящие условия выращивания;
  • Неграмотная посадка и уход.

Обычно садоводы сталкиваются с проблемами с огурцами по незнанию. Поэтому для того, чтобы все же увидеть урожай, нужно исправить ошибки. И первое, что нужно сделать – это убедиться, что вы выбрали правильный сорт огурцов.

Например, если вы выбрали пчелоопыляемые сорта, из-за неблагоприятной погоды может появиться ситуация, когда цвета много, а завязи – мало. Также нужно позаботиться о доступе пчел к теплице, если вы высаживаете такие огурцы именно там.

Огурцы
Огурцы нужно правильно выращивать / Фото Pexels

Какие есть основные ошибки в выращивании

Огурцы – это довольно капризная в уходе культура. Они нуждаются не только в тепле и солнце, но и достаточно высокой влажности воздуха. Также огурцы не переносят засухи и очень любят удобрения. Поэтому если условия выращивания им не понравятся, это может привести к тому, что завязи будет совсем немного.

Итак, вот несколько основных причин, почему завязи мало:

  • высокая температура и жара – огурцы начинают сбрасывать завязь;
  • очень низкая температура – растения не формируют бутоны и сбрасывают цветы;
  • слишком густая посадка – растения затеняют друг друга и им не хватает питательных веществ;
  • недостаточная подкормка и полив – завязь желтеет и опадает;
  • чрезмерная влажность – повышается риск поражения завязи гнилью;
  • полив холодной водой.