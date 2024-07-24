Многие считают, что нет никакой разницы в том, как вы будете поливать растения, и это совсем не так. И если вы допустите большое количество ошибок, можете наделать больше вреда на огороде, чем принести пользы.

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Как правильно поливать огород летом

Если вы на огороде выращиваете помидоры, патиссоны или огурцы, с поливом нужно быть особенно осторожными, ведь это поможет предотвратить появление болезней, которые часто уничтожают урожай.

Вам может показаться, что самый простой и эффективный способ полива – это просто взять лейку или садовый шланг и начать поливать, но это совсем не лучший способ, и он может привести к повреждению растений. Во время полива вы хотите, чтобы вода попадала на корни, но никогда – на листья и плоды.

Кроме того, что корни должны получать как можно больше влаги, нужно проследить, чтобы листья были сухими, ведь это чревато проблемами для любых растений, которые вы выращиваете.

Поливать растения
Огород нужно поливать осторожно / Фото Pexels

Почему нельзя сильно заливать растения

Чрезмерный полив непременно приведет к плохим последствиям для вашего огорода – например, к грибковым инфекциям. И самые деликатные сорта также могут быть повреждены. А для некоторых достаточно нежных растений это может даже создать эффект, напоминающий ожог. Кроме того, переувлажненная почва может задушить корни культуры.

А когда говорится о том, когда же нужно поливать огород, то нужно выбирать наиболее прохладные часы – рано утром или поздно вечером. Они лучшие тем, что влага медленнее испаряется, и ваши растения получат больше воды.