Чимало людей вважають, що немає жодної різниці у тому, як ви будете поливати рослини, та це зовсім не так. І якщо ви припуститеся великої кількості помилок, можете наробити більше шкоди на городі, ніж принести користі.

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Як правильно поливати город влітку

Якщо ви на городі вирощуєте помідори, патисони чи огірки, з поливом потрібно бути особливо обережними, адже це допоможе запобігти появі хвороб, які часто знищують урожай.

Вам може здатися, що найпростіший і найефективніший спосіб поливу – це просто взяти лійку чи садовий шланг і почати поливати, але це зовсім не найкращий спосіб, і він може призвести до пошкодження рослин. Під час поливу ви хочете, щоб вода потрапляла на коріння, але ніколи – на листя та плоди.

Окрім того, що коріння має отримувати якомога більше вологи, потрібно прослідкувати, аби листя було сухим, адже це загрожує проблемами для будь-яких рослин, які ви вирощуєте.



Город потрібно поливати обережно / Фото Pexels

Чому не можна сильно заливати рослини

Надмірний полив неодмінно призведе до поганих наслідків для вашого городу – наприклад, до грибкових інфекцій. І найделікатніші сорти також можуть бути пошкоджені. А для деяких досить ніжних рослин це може навіть створити ефект, який нагадує опік. Окрім того, перезволожений ґрунт може задушити коріння культури.

А коли мовиться про те, коли ж потрібно поливати город, то тут потрібно обирати найбільш прохолодні години – рано вранці або ж пізно ввечері. Вони найкращі тим, що волога повільніше випаровується, і ваші рослини отримають більше води.