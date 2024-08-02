Иногда может показаться, что выбор самых дешевых товаров из всех, что можно найти в магазине – это лучшая стратегия по экономии, однако это может быть не так. Есть несколько других способов, которые помогут неплохо сэкономить.

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Составляйте список

Это – первое правило во время любой покупки продуктов. Впрочем, очень часто его игнорируют, и в конце концов это приводит к тому, что вы покупаете вещи, которые на самом деле вам не нужны. Список вместо этого поможет вам оставаться в пределах своих финансовых возможностей и потребностей.

Сначала проанализируйте, что у вас есть дома

Быстрый осмотр кладовой, холодильника или морозилки поможет вам составить свой список, а также позволит избежать покупки чрезмерного количества продуктов. Главное – не поддавайтесь желанию купить товар, если у вас уже есть похожий дома на полке.

Уменьшите пищевые отходы

Полностью ли вы используете те продукты, которые покупаете? Возможно, нужно пересмотреть способы хранения круп, чтобы не приходилось выбрасывать их из-за того, что там завелись жучки? Или, возможно, вы выбрасываете фрукты из-за того, что они гниют, а хлеб, когда он преждевременно плесневеет?

Устранение этих факторов поможет реже покупать продукты и тратить на питание меньше денег.



Используйте продукты максимально / Фото Pexels

Проверяйте акции

Покупка продуктов по акции может быть чрезвычайно удобной, ведь так вы можете сэкономить немного денег. Но здесь нужно быть осторожными и не прибегнуть к крайностям: если на товар действует акция, но он вам на самом деле сейчас не нужен, покупать его все же не стоит.

Покупайте товары оптом

Если есть товары, которые вы потребляете в достаточно большом количестве, тогда, возможно, имеет смысл рассмотреть вариант оптовых закупок. Например, так можно сэкономить на кофе, муке и некоторых крупах, а также на консервированных продуктах. Главное – не покупать в большом количестве еду, которая может быстро испортиться.