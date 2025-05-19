Авокадо – это сейчас чрезвычайно популярный продукт. Но хранение фрукта часто становится проблемой – особенно в случае, если вы уже его разрезали, сообщает 24 Канал.

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Как определить, или спелое авокадо?

Проще всего определить, спелое ли авокадо, на ощупь – если оно неспелое, тогда будет твердым. Зато спелый фрукт мягче при нажатии. Впрочем, если вы купили твердое авокадо, расстраиваться не стоит – оно созреет за несколько дней.

Для того, чтобы ускорить созревание авокадо, можно выложить его из холодильника, а в идеале – положить в одну миску с фруктами.



Созревание авокадо можно ускорить / Фото Pexels

Что делать, чтобы авокадо не портилось?

Здесь первый совет вполне противоположный – убедитесь, что вы держите этот продукт вдали от остальных фруктов. В частности, заберите авокадо подальше от бананов, ведь именно рядом с ними оно будет созревать гораздо быстрее и может преждевременно испортиться.

Если же фрукт уже разрезан, и вам нужно сохранить целыми половинки, советуют смазать их небольшим количеством масла, чтобы создать барьер между мякотью и воздухом – это замедлит почернение фрукта. Масло также поможет удержать больше влаги, и это сделает продукт менее склонным к побурению.

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После того, как вы смажете авокадо оливковым маслом, лучше всего будет завернуть его в пищевую пленку и хранить в герметичном контейнере в холодильнике – там оно будет лежать на неделю дольше. Главная ваша задача – уменьшить доступ воздуха, попадающего на плод, и тогда он останется вкусным и зеленым.

Другой способ сохранить разрезанное авокадо – это выжать на мякоть немного сока лимона или лайма. После этого нужно также завернуть плод в пленку и положить в холодильник. Еще один важный совет, о котором знают не все – не стоит извлекать косточку из половины плода – с ней авокадо будет храниться значительно дольше.