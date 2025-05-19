Авокадо – це зараз надзвичайно популярний продукт. Але зберігання фрукта часто стає проблемою – особливо у випадку, якщо ви вже його розрізали, повідомляє 24 Канал.

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Як визначити, чи стигле авокадо?

Найпростіше визначити, чи стигле авокадо, на дотик – якщо воно нестигле, тоді буде твердим. Натомість стиглий фрукт м'якший під час натискання. Втім, якщо ви купили тверде авокадо, засмучуватися не варто – воно достигне за кілька днів.

Для того, аби пришвидшити достигання авокадо, можна викласти його з холодильника, а в ідеалі – покласти в одну миску з фруктами.



Достигання авокадо можна пришвидшити / Фото Pexels

Що робити, щоб авокадо не псувалося?

Тут перша порада цілком протилежна – переконайтеся, що ви тримаєте цей продукт далеко від решти фруктів. Зокрема, заберіть авокадо геть від бананів, адже саме поряд з ними воно достигатиме набагато швидше та може передчасно зіпсуватися.

Якщо ж фрукт вже розрізаний, і вам потрібно зберегти цілими половинки, радять змастити їх невеликою кількістю олії, аби створити бар'єр між м'якоттю та повітрям – це сповільнить почорніння фрукта. Олія також допоможе утримати більше вологи, і це зробить продукт менш схильним до побуріння.

До речі, раніше ми вже ділилися лайфхаком про те, як можна місяцями зберігати свіжими петрушку та кріп.

Після того, як ви змастите авокадо оливковою олією, найкраще буде загорнути його в харчову плівку та зберігати у герметичному контейнері в холодильнику – там воно лежатиме на тиждень довше. Головне ваше завдання – зменшити доступ повітря, що потрапляє на плід, і тоді він залишиться смачним та зеленим.

Інший спосіб зберегти розрізане авокадо – це вичавити на м'якоть трохи соку лимона чи лайма. Після цього потрібно також загорнути плід у плівку та покласти у холодильник. Ще одна важлива порада, про яку знають не всі – не варто витягати кісточку з половини плода – з нею авокадо зберігатиметься значно довше.