Эти 5 правил продлят срок службы повербанка: стоит их запомнить

До отключений света многие обходились без повербанков, однако сейчас они являются необходимостью. И для того, чтобы гаджет не сломался в самый неподходящий момент, нужно знать правила пользования им.

Если вы хотите, чтобы повербанк служил вас долгие годы, важно правильно им пользоваться. И в среднем все такие гаджеты рассчитаны на 500 – 1000 зарядов, но этот срок можно продлить, если придерживаться определенных правил эксплуатации.

Интересно Летом яблоки начинают гнить прямо на дереве: почему это происходит и что делать

Как правильно пользоваться повербанком

Как и с любой техникой, с повербанками нужно обходиться бережно, чтобы они не ломались и в течение долгих лет работали как следует. Всего несколько простых советов помогут увеличить срок службы гаджета и не "убить" его за считанные месяцы.



Повербанк нужно заряжать осторожно / Фото Pexels

Когда вы приобрели повербанк, его сразу же нужно зарядить до 100%.

Чтобы в дальнейшем повербанк работал лучше, его несколько раз после приобретения нужно полностью зарядить и полностью разрядить.

Когда заряжаете повербанк, старайтесь не делать этого наполовину, ведь это вредит прибору.

Цикл полной зарядки и разрядки специалисты советуют повторить несколько раз после приобретения прибора, но потом к такому стилю зарядки гаджета возвращаться не стоит – это может принести достаточно много проблем.

Повербанк должен работать. Не стоит забывать о нем и не использовать в течение длительного времени. И неважно, или он лежит разряженный, или заряженный.

Следите, чтобы адаптер по мощности совпадал с повербанком. Если в инструкции указано, что заряжать его нужно силой тока 2А, тогда адаптер должен иметь соответствующую мощность.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Также следите за зарядкой и не оставляйте повербанк включенным в розетку после того, как он полностью зарядится. А во время зарядки повербанка подключать к нему различные гаджеты нельзя.