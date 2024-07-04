Ці 5 правил подовжать термін служби повербанку: варто їх запам'ятати

До відключень світла чимало людей обходилися без повербанків, проте зараз вони є необхідністю. І для того, щоб гаджет не зламався в найменш відповідний момент, потрібно знати правила користування ним.

Якщо ви хочете, щоб повербанк служив вас довгі роки, важливо правильно ним користуватися. І в середньому всі такі гаджети розраховані на 500 – 1000 зарядів, але цей термін можна продовжити, якщо дотримуватися певних правил експлуатації.

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Як правильно користуватися повербанком

Як і з будь-якою технікою, з повербанками потрібно обходитися дбайливо, аби вони не ламалися та протягом довгих років працювали як слід. Всього кілька простих порад допоможуть збільшити термін служби гаджета та не "вбити" його за лічені місяці.



Повербанк потрібно заряджати обережно / Фото Pexels

Коли ви придбали повербанк, його відразу ж потрібно зарядити до 100%.

Щоб надалі повербанк працював найкраще, його кілька разів після придбання потрібно повністю зарядити та повністю розрядити.

Коли заряджаєте повербанк, намагайтеся не робити цього наполовину, адже це шкодить приладу.

Цикл повної зарядки та розрядки фахівці радять повторити кілька разів після придбання приладу, але потім до такого стилю заряджання гаджета повертатися не варто – це може принести досить багато проблем.

Повербанк має працювати. Не варто забувати про нього й не використовувати протягом тривалого часу. І неважливо, чи він лежить розряджений, чи заряджений.

Слідкуйте, аби адаптер за потужністю збігався з повербанком. Якщо в інструкції вказано, що заряджати його потрібно силою струму 2А, тоді адаптер повинен мати відповідну потужність.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Також слідкуйте за зарядкою та не залишайте повербанк ввімкненим у розетку після того, як він повністю зарядиться. А під час заряджання повербанку підключати до нього різні гаджети не можна.