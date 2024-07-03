Чимала частина дачників просто ігнорують проблему гниття плодів, і роблять це дарма. Це може свідчити про більш серйозну проблему, а саме про плодову гниль.

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Чому з'являється моніліоз

Плодова гниль – це одне з найнебезпечніших захворювань, яке може вразити ваші дерева. Все може початися з маленьких плямок, які з'являються на плодах. Потім вони більшають та темнішають, і в кінці все призводить до плям бурого кольору, що покриваються опуклими колами білого кольору.

Все це вказує на очевидне зараження плодовою гниллю. Головна небезпека цього захворювання полягає в тому, що наступного сезону хвороба може вразити 80% урожаю. Збудником є сумчастий грибок, спори якого дуже активно поширюються вітром, комахами та дощем.

Коли починає проявлятися плодова гниль

Кожен садівник має зрозуміти, що зараження відбувається протягом всього сезону – і перші ознаки можна помітити ще влітку. Активність грибка починається навесні, хоча її досить легко пропустити.

Втім, якщо ви не будете нічого робити, наступного сезону плодова гниль стане набагато більшою проблемою.



Плодова гниль може бути небезпечною / Фото Pexels

Профілактична обробка

За місяць до збору урожаю можна провести профілактичну обробку саду з засобом "Фітоспірин – М". Це біологічний препарат, і через це він не нашкодить вашим деревам та плодам на них.