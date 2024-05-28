Как растянуть обувь, чтобы больше не давила: вы этого не знали

После покупки обуви может давить ногу. В основном это нормально, поэтому не стоит спешить прощаться с кроссовками или туфлями. Обуви можно дать второй шанс, зная несколько действенных лайфхаков.

Обувь, которая натирает является серьезной проблемой, поскольку после тесных туфель или кроссовок появляются ранки на ноге и даже мозоли. Оказывается, обувь можно растянуть, поэтому давить она больше не будет.

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Реально ли растянуть обувь

Здесь важно понимать, что узкую пару обуви можно постирать быстро и бюджетно, и если вы приобрели слишком маленькую обувь, то увеличить ее длину будет достаточно сложно.

Так, любой материал можно сделать мягким вследствие эластичности, впрочем ткань имеет предел этой эластичности, поэтому не каждую пару можно увеличить на размер больше.



Растянуть обувь можно достаточно просто / Фото Pexels

Бюджетные способы растяжения обуви

В тесную пару туфель или балеток налейте водку таким образом, чтобы длина была полностью смочена. Тогда вылейте жидкость и наденьте обувь и походите в ней немного по комнате. Спирт способен размягчить кожу и разойдется не только в длину, но и ширину.

Однако более простым способом будет просто приобрести химическое средство для размягчения кожи в обувном магазине. Такие средства точно не повредят материал и не оставят пятен.

Как не испортить обувь

Многие делают ошибку, когда заливают обувь одеколоном или духами на спиртовой основе. На самом деле они совсем не подходят, поскольку трудно будет избавиться от сильного запаха, а при высыхании на коже останутся пятна.

Также нельзя использовать масла и жирные кремы для размягчения кожи. Они оставляют пятна, от которых будет невозможно избавиться.