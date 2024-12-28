Розы будут стоять в вазе на неделю дольше: какую воду нельзя лить в вазу

Розы являются самыми популярными цветами, которые дарят близким, любимым и коллегам. Эти красивые цветы хочется хранить как можно дольше, но уже через несколько дней в вазе листья начинают сохнуть, а бутоны распадаться. Чтобы продлить срок хранения роз, надо прибегнуть к нескольким манипуляциям.

Срезанная роза может жить в вазе не более недели, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Flowers. Чтобы организовать цветам длительное хранение, их надо подкармливать и вовремя менять воду. Комплексный подход будет способствовать тому, что цветы дольше продержатся и будут сохранять свой привлекательный вид.

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Как продлить жизнь розам

После того, как цветы окажутся дома, их надо как можно быстрее поставить в воду. Если процесс затянуть, то лепестки начнут вянуть, а это повлияет на их внешний вид. Среди основных факторов хранения – тепло и уровень влажности. В зимнее время держите цветы подальше от источников тепла, поскольку батарея или камин только ускорят их созревание.



Советы, которые помогут цветам в вазе дольше простоять / Фото Pexels

Не забывайте ежедневно менять воду в вазе. Ваза должна быть чистой, поэтому если на ней есть разводы от содержания букета, то надо ее помыть, чтобы убрать лишние микробы и различные отложения. Чтобы цветы долго стояли не используйте воду из-под крана. Лучше выбирать очищенную или дистиллированную воду. Это поможет продлить срок хранения цветов.

Также попробуйте подпитывать цветы специальными средствами. Они продаются в специальных цветочных магазинах. Средства продаются в пакетиках, которые надо развести в холодной воде. Процедура является максимально простой и доступной, а результат вы сможете оценить сразу.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Даже зимой не держите цветы на подоконнике, потому что от солнечного излучения они быстрее завянут. Воду в вазе не забывайте систематически менять раз в несколько дней, чтобы избежать скопления бактерий.