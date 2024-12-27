Осушить территорию от избытка воды можно благодаря посадке деревьев, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Настоящую ценность эти деревья составляют, когда достигают взрослого возраста, и если дом расположен во влажной среде, все равно сажайте их, с каждым годом воды будет становиться все меньше.
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Деревья, которые осушают почву
Многолетние растения способны осушить почву в радиусе до 12 метров вокруг себя благодаря разветвленной корневой системе. Их сравнивают с мощными насосами, впрочем здесь надо понимать, что сильный эффект от деревьев можно ожидать в зрелом возрасте.
Специалисты советуют сажать на участке для биодренажа деревья, которые лучше всего впитывают в себя воду в сутки.
Ясень хорошо впитывает влагу / Фото "Зеленая усадьба"
Сколько литров выпивают деревья за сутки
- ясень – 400 литров в сутки;
- граб, эвкалипт – до 300 литров в сутки;
- дуб – до 250 литров в сутки, вековой дуб впитывает до 600 литров;
- клен остролистный – 250 литров в сутки;
- береза поглощает до 200 литров в сутки;
- черемуха испаряет до 250 литров в сутки;
- ива, тополь – 120-270 литров в сутки;
- бук – до 250 литров в сутки;
- пихта поглощает до 50 литров в сутки.
Эффективно деревья поглощают влагу с конца весны до середины осени, поэтому именно в этот промежуток времени они находятся в периоде активной вегетации.
В холодное время деревья находятся в состоянии покоя, поэтому будут поглощать малое количество влаги. Если же во дворе уже высажены эти растения, то надо понимать, что в период таяния снега, деревья не будут успевать поглощать большое количество воды, потому что до конца марта еще будут находиться в состоянии покоя.