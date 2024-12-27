Осушить территорию от избытка воды можно благодаря посадке деревьев, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Настоящую ценность эти деревья составляют, когда достигают взрослого возраста, и если дом расположен во влажной среде, все равно сажайте их, с каждым годом воды будет становиться все меньше.

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Деревья, которые осушают почву

Многолетние растения способны осушить почву в радиусе до 12 метров вокруг себя благодаря разветвленной корневой системе. Их сравнивают с мощными насосами, впрочем здесь надо понимать, что сильный эффект от деревьев можно ожидать в зрелом возрасте.

Специалисты советуют сажать на участке для биодренажа деревья, которые лучше всего впитывают в себя воду в сутки.



Ясень хорошо впитывает влагу / Фото "Зеленая усадьба"

Сколько литров выпивают деревья за сутки

ясень – 400 литров в сутки;

– 400 литров в сутки; граб, эвкалипт – до 300 литров в сутки;

– до 300 литров в сутки; дуб – до 250 литров в сутки, вековой дуб впитывает до 600 литров;

– до 250 литров в сутки, впитывает до 600 литров; клен остролистный – 250 литров в сутки;

– 250 литров в сутки; береза поглощает до 200 литров в сутки;

поглощает до 200 литров в сутки; черемуха испаряет до 250 литров в сутки;

испаряет до 250 литров в сутки; ива, тополь – 120-270 литров в сутки;

– 120-270 литров в сутки; бук – до 250 литров в сутки;

– до 250 литров в сутки; пихта поглощает до 50 литров в сутки.

Эффективно деревья поглощают влагу с конца весны до середины осени, поэтому именно в этот промежуток времени они находятся в периоде активной вегетации.

В холодное время деревья находятся в состоянии покоя, поэтому будут поглощать малое количество влаги. Если же во дворе уже высажены эти растения, то надо понимать, что в период таяния снега, деревья не будут успевать поглощать большое количество воды, потому что до конца марта еще будут находиться в состоянии покоя.