Как ухаживать за сиренью в вазе: она будет стоять неделями

Букеты цветов могут придать вашему дому свежий вид, а аромат от сирени также заслуживает отдельного упоминания. Но если не ухаживать за цветами правильно, они могут довольно быстро завянуть.

Если вы купили или срезали свежие веточки сирени и принесли их домой, что поставить в вазу, сначала убедитесь, что вы знаете все правила ухода за этим растением. Для того, чтобы сохранить его свежесть как можно дольше, нужно использовать несколько простых хитростей.

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Как правильно ухаживать за сиренью в вазе

Если вы срезали сирень, вы должны запомнить, что она требует ежедневного ухода, чтобы стоять в вазе как можно дольше. И главный секрет – это правильный срез по стеблю. Веточки нужно срезать в правильное время – а именно вечером или рано утром. И использовать для этого нужно секатор или острый нож.

Срез делают наискосок, а после среза веточки нужно поставить в воду как можно скорее. Если же воды нет рядом, вы можете завернуть сирень во влажную ткань – это поможет ей быть свежей в течение непродолжительного времени.

Обычно сирень может стоять в вазе от 3 до 7 дней, но вы можете продлить этот срок, если будете придерживаться нескольких простых правил. Прежде всего, на ночь оставляйте сирень в ванной или же в тазике с водой. Веточки также нужно каждый день подрезать наискосок на несколько сантиметров.



Воду в вазе с сиренью нужно заменять / Фото Pexels

Воду не забывайте регулярно заменять, и также к ней можно добавлять различные подкормки, которые можно купить в цветочных магазинах. Но вы можете воспользоваться и проверенными народными методами – например, добавить аспирин или немного сахара, или столовую ложку уксуса.

Веточки нужно опрыскивать водой в течение дня, а также старайтесь поддерживать комнатную температуру воды в вазе. Для сирени лучше всего использовать воду из-под крана, которая сперва была отстояна. Если есть такая возможность, вы можете налить в вазу талую воду, или теплую воду из колодца. Также цветок любит дождевую воду.

Не стоит ставить сирень на солнце – это может привести к тому, что он завянет быстрее.

Если же ваша сирень уже начинает увядать, вы можете на несколько минут погрузить веточки в кипяток. Также для того, чтобы продлить жизнь букета, вам нужно срезать все лишние листья. А когда вода в вазе становится мутной, это означает, что в ней уже есть бактерии, поэтому ее нужно заменить.