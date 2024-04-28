Чтобы она хорошо росла, дачники советуют подливать ее смесью органических и минеральных удобрений.
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Для этого нужно в ведро добавить стакан коровяка, смесь перемешать до однородности и поливать этой смесью грядки с луком.
Как ускорить рост лука
Чтобы урожай взошел как можно скорее, следует подкармливать лук азотными удобрениями. Используйте мочевину в расчете 25 г на 10 литров воды.
Чем поливать, чтобы лук не гнил
Для того, чтобы лук не гнил, ее нужно поливать раствором соли. В 10 литрах воды разведите 1 стакан соли. Также грядки подсыпайте древесной золой, которая отпугивает насекомых и личинок.
Поливайте лук для лучшего роста / Фото Pexels
Подкормка от желтения листьев
Иногда так бывает, что у лука желтеют листья. Если такое произойдет, то сначала его нужно удалить, а затем обработать грядку раствором. Для этого добавьте в ведро 10 мг йода и тщательно перемешайте. Раствор смешайте с чистой водой в пропорции 1:10. Готовой жидкостью можете поливать грядки с луком.