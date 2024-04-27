Одна из проблем, которые очень часто поражают персик – это курчавость листьев, и из-за этого может серьезно пострадать ваш урожай. И если вы хотите знать, как побороться с болезнью, читайте дальше.

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Откуда берется курчавость листьев

Кудрявость листьев у персика – это грибковая болезнь, которая может уничтожать листья, урожай, а также повредить ветви. Зимой большинство зараженных побегов погибает, а побеги, которые уцелели, весной не принесут много цвета и точно не дадут плодов.

Грибковая инфекция размещается под корой – в трещинах и под чешуйками почек. В холоде и влажной среде грибок становится более активным, и начинается этот процесс примерно за две недели до распускания почек. Хорошо грибок развивается при температуре 6 – 8 градусов.



Персики нужно обрабатывать / Фото Pexels

Как бороться с курчавостью листьев персика

Прежде всего, вам нужно срезать и сжечь все пораженные ветви. После этого следует провести обработку от болезни, и сделать это можно с использованием специальных средств, которые можно купить в магазинах. Впрочем, вы можете попробовать уничтожить кудрявость и с помощью народных средств.

Один из способов борьбы с грибком – это опрыскивание бордоской смесью. Также можно для обработки персика использовать и 50 миллилитров перекиси, растворенного в 5 литрах воды.

Некоторые огородники убеждены и в том, что в борьбе с курчавостью листьев помогает раствор табака – 1 килограмм табака нужно мелко нарезать, залить водой и настаивать в течение трех дней. Перед тем, как опрыскивать деревья, раствор вам нужно процедить, а после этого повторить процедуру еще через неделю.

Можно воспользоваться и отваром тысячелистника – вам нужно взять 100 граммов травы и залить 3 литра воды и кипятить в течение 5 минут. Настаивать отвар нужно в течение двух часов, а затем опрыскать отваром персик.