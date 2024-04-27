Одна з проблем, які дуже часто вражають персик – це кучерявість листя, і через це може серйозно постраждати ваш урожай. І якщо ви хочете знати, як поборотися із хворобою, читайте далі.

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Звідки береться кучерявість листя

Кучерявість листя у персика – це грибкова хвороба, яка може знищувати листя, врожай, а також пошкодити гілки. Взимку більшість заражених пагонів гине, а пагони, які вціліли, навесні не принесуть багато цвіту і точно не дадуть плодів.

Грибкова інфекція розміщується під корою – у тріщинах та під лусками бруньок. У холоді та вологому середовищі грибок стає більш активним, і починається цей процес приблизно за два тижні до розпускання бруньок. Добре грибок розвивається за температури 6 – 8 градусів.



Персики потрібно обробляти / Фото Pexels

Як боротися із кучерявістю листя персика

Перш за все, вам потрібно зрізати та спалити усі уражені гілки. Після цього варто провести обробку від хвороби, і зробити це можна із використанням спеціальних засобів, які можна купити в магазинах. Втім, ви можете спробувати знищити кучерявість і за допомогою народних засобів.

Один із способів боротьби із грибком – це обприскування бордоською сумішшю. Також можна для обробки персика використати і 50 мілілітрів перекису, розчиненого у 5 літрах води.

Деякі городники переконані і в тому, що в боротьбі із кучерявістю листя допомагає розчин тютюну – 1 кілограм тютюну потрібно дрібно нарізати, залити водою та настоювати протягом трьох днів. Перед тим, як обприскувати дерева, розчин вам потрібно процідити, а після цього повторити процедуру ще за тиждень.

Можна скористатися і відваром деревію – вам потрібно взяти 100 грамів трави та залити 3 літри води і кип'ятити протягом 5 хвилин. Настоювати відвар потрібно протягом двох годин, а потім обприскати відваром персик.