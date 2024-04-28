Щоб вона добре росла, дачники радять підливати її сумішшю органічних та мінеральних добрив.
Дивіться також Чим кропити персик від кучерявості: ці засоби врятують ваш врожай
Для цього треба у відро додати склянку коров’яку, перемішати суміш до однорідності та поливати цією сумішшю грядки з цибулею.
Як пришвидшити ріст цибулі
Щоб урожай зійшов якомога швидше, варто підгодовувати цибулю азотними добривами. Використовуйте сечовину в розрахунку 25 грамів на 10 літрів води.
Чим поливати, щоб цибуля не гнила
Для того, щоб цибуля не гнила, її треба поливати розчином солі. У 10 літрах води розведіть 1 склянку солі. Також грядки підсипайте деревною золою, яка відлякує комах та личинок.
Поливайте цибулю для кращого росту / Фото Pexels
Підживлення від жовтіння листя
Часом так буває, що в цибулі жовтіє листя. Якщо таке станеться, то спочатку його треба видалити, а тоді обробити грядку розчином. Для цього додайте у відро 10 міліграмів йоду та ретельно перемішайте. Розчин змішайте з чистою водою у пропорції 1:10. Готовою рідиною можете поливати грядки з цибулею.