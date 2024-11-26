Стиральная машина уже не будет "прыгать" во время стирки: вот что делать

26 ноября 2024, 14:23
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Автор: Марина Блохина

Многие сталкиваются с проблемами в работе стиральных машин. И одна из распространенных – это громкая работа и подпрыгивание, особенно когда доходит до отжима.

Иногда случается так, что без всякой видимой причины машинку во время стирки начинает очень сильно трясти, сообщает 24 Канал. И далеко не все знают, почему это происходит, и что нужно делать в таком случае.

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Машинка трясется: какие причины

Специалисты по ремонту убеждают, что есть всего несколько основных причин, из-за которых может трястись барабан стиральной машинки во время стирки. Вот они:

  • пол очень гладкий или скользкий;
  • очень много вещей внутри машинки;
  • машинка была установлена или подключена неправильно;
  • все еще имеются крепления-болты для транспортировки.

Обычно именно один из этих факторов и приводит к тому, что стиральную машинку трясет во время отжима.

Для того, чтобы исправить проблемы с машиной, нужно обратить внимание на несколько важных моментов.


Исправить проблемы с машинкой очень просто / Фото Pexels

Проверьте работоспособность демпферов

Для проверки нужно выполнить такие простые действия:

  • отключите машину из розетки и откройте дверцу;
  • выньте из барабана все белье и тщательно осмотрите демпферы;
  • убедитесь, что они плотно прикреплены к машинке;
  • если они изношены или повреждены, замените их на новые, но убедитесь, что они от производителя вашей машинки.

Проверьте износ подшипников барабана

Это – еще одна причина, которая часто приводит к шатанию или прыжкам стиральной машины. Вот как проверить, все ли в порядке с подшипниками:

  • отсоедините машину от источника питания;
  • откройте заднюю часть стиральной машины;
  • тщательно проверьте, не появилась ли на подшипниках ржавчина, сложность вращения и т.д;
  • если подшипники изношены, замените их на новые и замените сальник.

Отрегулируйте высоту ножек

Для того, чтобы машина не прыгала во время стирки, очень важно обеспечить ее устойчивость. Для регулировки высоты ножек нужно выполнить следующие шаги:

  • отключите машинку из розетки;
  • найдите регуляторы высоты на ножках;
  • выкрутите регуляторы по часовой стрелке, чтобы поднять ее выше, и против часовой стрелки – чтобы опустить ее;
  • убедитесь, что после регулировки машина стоит стабильно.