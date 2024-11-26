Вы могли и не догадываться, но согласно опросу Национального фонда сна 2012 года многие люди заменяют наволочки и пододеяльники примерно раз в месяц, а треть холостых мужчин делает это раз в три месяца, сообщает 24 Канал.

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Как часто нужно менять постельное белье

Дерматологи убеждены, что ночью люди могут очень сильно потеть, и, конечно же, вся эта влага впитывается именно в постельное белье. А если его не менять достаточно часто, то это может привести не только к неопрятному виду кровати и запаху, но и к более неприятным последствиям.

Впрочем, единого правила относительно того, как часто нужно менять постельное белье, просто не существует, ведь тело человека индивидуальное, и каждый потеет по-своему.

Если вы не склонны к излишней потливости и не имеете аллергии на пыль, тогда можно менять его каждые 2 недели. Но если у вас повышенное потоотделение, аллергия, или же есть домашний любимец, который любит спать с вами, тогда затягивать со стиркой точно не стоит.



Постельное белье нужно менять / Фото Pexels

Учитывайте также то, что постельное белье накапливает не только пот, но и отмершие частицы кожи, и именно они привлекают клопов к вашей постели. Поэтому смена белья – это полностью вопрос гигиены, а не только эстетики, и менять его на новое желательно еще до того, как вы начнете чувствовать несвежесть ткани.

Кстати, летом и весной менять постель советуют вдвое чаще, чем зимой и осенью. Впрочем, делать это тоже стоит без фанатизма – в частности, ежедневная стирка точно не нужна, и от этого прежде всего пострадает ваша постель, ведь материал может испортиться из-за постоянной машинной стирки.

Кстати, еще один нюанс, на который многие не обращают внимания: стирать нужно не только постельное белье, но и подушки, одеяла и пледы, и делать это не реже, чем раз в две недели. Как источники грибков особенно опасны перьевые подушки и подушки с синтетическим наполнителем. Их нужно менять или хотя бы чистить раз в год или два.