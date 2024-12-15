Вода никогда не будет выкидывать из кастрюли: хитрый лайфхак хозяек

С этой ошибкой, к сожалению, знаком едва ли не каждый – стоит на несколько минут оторвать взгляд от кастрюли, а вода уже выкипела на только что вымытую плиту.

Разобраться с проблемой выкипания воды из кастрюли на удивление просто – нужно знать всего о нескольких лайфхаках, сообщает 24 Канал. И с ними вы сможете покидать кухню без страха, что блюдо будет испорчено.

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Используйте крышку

Этот простой совет поможет остановить выкипание из кастрюли воды или любой другой жидкости. Так вы сохраните влагу внутри, и вода не будет быстро испаряться. Впрочем, будьте внимательны и не закрывайте кастрюлю крышкой полностью – иначе можно получить противоположный результат.

Уменьшите огонь

На большом огне есть гораздо большая вероятность выкипания воды на плиту, поэтому лучшим способом избежать этой неприятности будет уменьшение температуры. Также вы можете попробовать добавлять меньше воды – тогда она будет не так сильно подниматься и, соответственно, не выкипит.

Поставьте на кастрюлю деревянную ложку

Вы будете удивлены этим простым, однако хитрым лайфхаком. Крахмал в овощах и крупах при нагревании растворяется, и именно по этой причине на воде образуется пена. Именно деревянная ложка или лопатка будет препятствовать этому процессу.



Деревянная ложка может остановить выкипание / Фото Pexels

Используйте широкую кастрюлю

Если в посуде гораздо большая поверхность дна, есть меньшая вероятность, что вода из него будет выкипать. Тогда больше воды будет храниться в посуде, и вы избежите большого количества неприятностей.

Используйте масло

Если вы, например, варите макароны, тогда еще один лайфхак, которым вы можете воспользоваться – это протереть края кастрюли маслом. Оно гидрофобное, поэтому кипятку будет очень сложно преодолеть это препятствие и вылиться на вашу плитку. Кроме того, в кипяток можно добавить немного масла – оно сделает кипяток не таким бурным, и вода не вытечет.