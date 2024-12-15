Вода ніколи не буде википати з каструлі: хитрий лайфхак господинь

З цією помилкою, на жаль, знайомий чи не кожен – варто на кілька хвилин відірвати погляд від каструлі, а вода вже википіла на щойно вимиту плиту.

Розібратися з проблемою википання води з каструлі на диво просто – потрібно знати всього про кілька лайфхаків, повідомляє 24 Канал. І з ними ви зможете залишати кухню без страху, що страва буде зіпсована.

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Використовуйте кришку

Ця проста порада допоможе зупинити википання з каструлі води чи будь-якої іншої рідини. Так ви збережете вологу всередині, і вода не буде швидко випаровуватися. Втім, будьте уважні та не закривайте каструлю кришкою повністю – інакше можна отримати протилежний результат.

Зменште вогонь

На великому вогні є набагато більша ймовірність википання води на плиту, тож найкращим способом уникнути цієї неприємності буде зменшення температури. Також ви можете спробувати додавати менше води – тоді вона буде не так сильно підійматися і, відповідно, не википить.

Поставте на каструлю дерев'яну ложку

Ви будете здивовані цим простим, проте хитрим лайфхаком. Крохмаль в овочах та крупах при нагріванні розчиняється, і саме з цієї причини на воді утворюється піна. Саме дерев'яна ложка чи лопатка буде перешкоджати цьому процесу.



Дерев'яна ложка може зупинити википання / Фото Pexels

Використовуйте широку каструлю

Якщо у посуді набагато більша поверхня дна, є менша ймовірність, що вода з нього буде википати. Тоді більше води буде зберігатися у посуді, і ви уникнете великої кількості неприємностей.

Використайте масло

Якщо ви, наприклад, варите макарони, тоді ще один лайфхак, яким ви можете скористатися – це протерти краї каструлі маслом. Воно гідрофобне, тому кип'ятку буде дуже складно подолати цю перешкоду й вилитися на вашу плитку. Окрім того, в окріп можна додати трохи олії – вона зробить кип'яток не таким бурхливим, і вода не витече.