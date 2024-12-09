Многие цветоводы могут быть изрядно разочарованы, обнаружив, что их спатифиллум уже довольно долго не выбрасывает новые цветы, сообщает 24 Канал. К счастью, есть простой способ разобраться с этой проблемой.

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Перед тем, как пытаться заставить расцвести спатифиллум, нужно разобраться с причинами, из-за которых цветения все еще нет.

Слишком много удобрений

В природе спатифиллумы растут в тенистых тропических лесах с умеренно плодородной почвой. И слишком частая подкормка может только навредить вашему растению. Она развивается сравнительно медленно, поэтому большое количество и высокая консистенция подкормок могут нанести больше проблем, чем пользы – растение будет стимулировать рост большого количества листьев, но не цветов.



Удобрения иногда вредят спатифиллуму / Фото Pexels

Неподходящий сезон

Обычно спатифиллумы цветут летом и весной, а вот зима и осень – это периоды покоя растения. Единственное решение в этом случае – это запастись терпением и подождать, пока наступит благоприятное время года для цветения спатифиллума.

Неправильное освещение

Спатифиллум растет лучше всего не на прямом солнце. Если света будет много, листья растения могут быстро пожелтеть, а фотосинтез начнет замедляться. А чрезмерный прямой свет может даже стать причиной гибели "женского счастья".

Как часто цветет спатифиллум?

В среднем растение может порадовать вас своим цветением раз в год Продолжительность же его может зависеть от разных условий – от одного до шести месяцев. И если вы хотите продлить цветение, тогда нужно придерживаться правильных температурных условий – от 23 до 25 градусов.