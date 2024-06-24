Почему желтеют листья огурцов: основные причины, которые надо знать

Когда на огороде вырастают листья огурцов, после них появляются первые завязи. Однако высокие температуры могут привести к тому, что листья пожелтеют и высохнут, а урожай уже не будет таким обильным. Что делать, чтобы листья не пожелтели – читайте далее.

На пожелтевшие листья влияют несколько факторов, поэтому детальнее разберем каждый из них, чтобы вы смогли понять причину.

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Резкие перепады температур

При низких и высоких перепадах температуры огурцы надо накрывать агроволокном. В теплицах перепады температур не такие резкие, как на открытом грунте, но при очень высоких температурах – место надо проветривать и притенять посадки.

Сухой и горячий воздух

В сильную жару дачники прикрывают растения сеткой, которая их затеняет. В солнечные дни при поливе вода не должна попадать на листья. Под прямым солнечным солнцем капля начинает работать как линза и из-за этого листья получают ожоги и начинают желтеть.

Недостаток света

При правильном выращивании, нижние листья огурцов могут быть затенены более молодыми верхними листьями, тогда ничего страшного в этом нет, если они пожелтеют. Если же светлыми и желтыми становятся верхние листья – тогда нужно добавить освещенности.

Прореживайте куст при необходимости, удаляйте пожелтевшие листья и регулярно отрезайте старые и подсохшие. Современные сорта огурцов рекомендуют выращивать вертикально на шпалере и направлять побеги вниз, подвязывать и формировать негустые кусты.



Листья огурцов могут временами желтеть / Фото Unsplash

Неправильный полив

Чтобы избежать пожелтения листьев, поливы должны соответствовать погодным условиям и фазе развития растения. До начала цветения поливов достаточно дважды в неделю, а в период активного цветения и плодоношения, огурцы надо поливать каждые 2 дня. в прохладную погоду поливы надо сократить.

Дефицит элементов и некачественные удобрения

Овощи надо подпитывать специализированными комплексами для огурцов и кабачков. Подкормку следует проводить "Аква-миксом" для огурцов, которые содержат необходимый набор микро- и макроэлементов. Также дачники советуют вносить компост, перегной, древесную золу при подготовке грядок к посадке огурцов.

Перекармливать огурцы азотными удобрениями не стоит, потому что это только приведет к снижению качества урожая и даже может развить определенные заболевания.

Болезни огурцов

Очень важно осуществлять профилактические обработки фунгицидами или народными средствами в неблагоприятные периоды. Чтобы избежать болезней, придерживайтесь советов по агротехнике: ухоженные растения меньше подвержены заражению.