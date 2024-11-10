Как использовать яблочный уксус в уборке: топовые советы от Марты Стюарт
Все мы привыкли пользоваться специальными средствами для уборки, впрочем натуральные ингредиенты, которые можно найти на каждой кухне ничем не хуже. Среди них есть одно средство, которое способно очистить многие вещи в вашем доме.
Эксперт по уборке рассказала, что хорошим средством для уборки является яблочным уксус, который имеет антибактериальные и антимикробные свойства, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Он способен заменить большинство магазинных чистящих средств для чистки.
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Очистка холодильника
Если холодильник имеет не совсем приятный запах, тогда попробуйте его продезинфицировать с помощью яблочного уксуса. Все, что надо сделать – размешать его в пропорции 1:1 с водой и оставить тарелку в холодильнике на ночь. Эта жидкость поможет поглотить все запахи.
Очистка микроволновки
Микроволновка после многократного гретья может сохранять плохие запахи, поэтому внутрь нужно поставить миску с водой в равных пропорциях и поставить на разогрев на 5 минут. После того, как тарелка с жидкостью остынет, протрите мыльной водой все внутри, чтобы убрать жир, который отойдет и будет легко поддаваться очистке.
Мытье зеркал и окон
Яблочный уксус помогает, чтобы стекло не было тусклым и грязным и легко удаляет всю грязь. Нужно смешать одну часть уксуса с двумя частями воды и распылить средством окна или зеркала с помощью салфетки из микрофибры.
Яблочным уксусом можно мыть зеркала / Фото Pexels
Удаление пятен с душевой кабины
На душевой кабине очень часто наблюдаются пятна. От них можно избавиться, если смешать 2 стакана уксуса с 2 столовыми ложками тертого хозяйственного мыла. Распылите раствор на душевую кабину и оставьте на 15 минут.
Очистка чайника от накипи
Со временем чайники покрываются известковым налетом, а яблочный уксус может со всем легко справиться. Смешайте в чайнике две части воды и уксуса, доведите до кипения и дайте остыть и затем промойте теплой водой. Чайник будет после этого сиять, как новый.