Сторонники органического земледелия уверены в том, что яичная скорлупа - отличная замена минеральных удобрений и пестицидов, поскольку скорлупа на 93% состоит из карбоната кальция.

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Чтобы не выбрасывать скорлупу от пасхальных яиц, расскажем несколько вариантов применения в саду и на огороде.

Как использовать скорлупу на огороде

Чтобы наполнить растения карбонатом кальция, который является ценным элементом для развития растений и другими полезными элементами, которые повышают урожайность культур, просто измельчите скорлупу и рассыпьте по грядке и перекопайте.

Яичная скорлупа является естественным известковым удобрением, с действием подобной мелу или извести, а это значит, что она хорошо окисляет почву. Такая подкормка очень нужна растениям, которые нуждаются в нейтральной и слабощелочной почве. Обычно – это пасленовые, капустные, бобовые, тыквенные, корнеплоды и зелень.

Еще одним свойством скорлупы является способность разрыхлять почву и повышать ее воздухо- и водопроницаемость.



Скорлупа является органическим удобрением / Фото Pexels

Если на вашем огороде любят селиться медведки, тогда смешайте скорлупу с маслом и прикопайте в местах скопления вредителей. Через некоторое время они сгинут.

В случае, если скорлупы есть много, ее можно разложить вокруг штамбов деревьев, в таком случае она будет работать как эффективная и полезная мульча. Особенно полезной она будет для косточковых – вишни, черешни, сливы, абрикосов.

Измельченная яичная скорлупа является стимулятором роста молодых саженцев, помидоров, перца и капусты. Чтобы приготовить удобрение, надо промыть скорлупу, просушить и измельчить. Однако здесь следует учесть один нюанс. Важно использовать только сырую скорлупу, поскольку вареная не даст той пользы.