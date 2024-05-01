Не выбрасывайте кофейную гущу: какие растения стоит ею подкормить

Кофейная гуща может выполнять роль органического удобрения, поэтому не стоит ее выбрасывать после приготовления кофе. Гуща от кофе обогащает почву многими полезными микроэлементами – это магний, калий, кальций, азот и фосфор.

Азот способствует зеленому росту и обильному цветению, фосфор стимулирует корневое развитие, а калий укрепляет структуру растений, пишут Porady 24.

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В общем эти микроэлементы помогают садовым и овощным культурам окрепнуть в процессе роста и реанимировать почву. Кофейную гущу можно просто высыпать на грядку или клумбу, а она самостоятельно впитается. Но перед чем ее надо высушить в духовке или просто на бумаге. Если упустить этот момент, то на корешках растений может появиться плесень и грибок.

Важно только, чтобы слой гущи не был очень плотным, поскольку это создаст определенную "пробку" и перекроет доступ воздуха к почве. Также можете смешивать гущу с водой и поливать ею растения.



Кофейной гущей можно удобрять растения / Фото Pexels

Что можно удобрять кофейной гущей

Помидоры;

Огурцы;

Картофель;

Перец болгарский;

Редис;

Лук репчатый;

Зелень – все виды;

Клубника;

Гортензия;

Бегония;

Азалия;

Камелия.

Однако обратите внимание, что плохо кофейную гущу воспринимают розы, суккуленты и кактусы, поэтому ею лучше их не подпитывать. Что интересно, кофейная гуща способна отпугнуть вредителей: мух, муравьев и улиток, с которыми часто борются дачники на грядках.

Дачники советуют использовать кофейную гущу во время посадки или пересадки комнатных растений. Просто смешайте несколько столовых ложек кофейного жмыха с почвой. Такое удобрение будет способствовать лучшему росту и цветению вазонов.