Вероятно, уборка в ванной комнате – это не самая важная часть вашей недели, впрочем, вам все еще нужно заниматься им, чтобы поддерживать чистоту. В конце концов, ванная – это одна из самых грязных комнат во всей квартире.

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Очистка агрессивными химикатами

Многие считают, что для того, чтобы по-настоящему эффективно очистить комнату, вам нужно использовать агрессивные химикаты. Впрочем, это может быть совсем не лучшим вариантом.

Проблема заключается в том, что они могут влиять на ваше здоровье, а также они могут повредить приборы и вещи в вашей ванной комнате. Чрезмерная зависимость от отбеливателей и других агрессивных химикатов может ухудшить некоторые материалы – например, затирку и герметики.

Вытирание бумажными полотенцами

Конечно, бумажные полотенца могут сделать уборку проще и легче. И все же это не лучший выбор для вашей ванной. Бумажные полотенца неидеальны из-за того, что они могут оставлять видимые кусочки на зеркалах и других поверхностях.

Лучше же использовать тряпки, которые являются многоразовыми.

Неправильная чистка зеркала

Способ, в который вы моете свои зеркала, действительно имеет значение. Нужно начинать сверху и двигаться вниз – и так капли воды и остатки средства не повлияют на те участки, которые вы уже очистили ранее.

Не чистите слив

Это – наименее приятная часть уборки, и многие избегают ее, пока проблема не становится очевидной. Делать так не стоит, гораздо лучше будет очищать канализацию во время каждой обычной уборки ванной комнаты.

Так вы можете избежать накопления волос, мыльного налета и мусора. Также в ванной не будет неприятных запахов – помните о том, что в стоячей воде процветает немало бактерий.

Не убираете плесень

Плесень в ванной комнате, к сожалению, частый гость, ведь там может быть много ее источников и привлекательных мест. Но плесень может не только испортить вид вашей комнаты, но и привести к многочисленным проблемам со здоровьем. Очень важно для избежания ее появления вовремя стирать полотенца и шторы для душа.